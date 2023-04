Escena del crim, recurs. Pexels

Una dona va saltar a un pou després d?una baralla amb el seu marit per sexe. El marit va saltar al pou per salvar-la, la va rescatar i, moments després, la va matar. Aquest impactant incident es va informar des del districte de Jashpur de Chhattisgarh ( Índia ).

Shankar Ram i la seva dona, Asha Bai, van consumir alcohol dilluns a la nit i se'n van anar a dormir. Shankar després va demanar a la seva dona que tingués relacions sexuals amb ell. Hi va haver una disputa entre tots dos després que Asha es negués a tenir relacions sexuals.

La baralla per la intimitat física es va tornar tan amarga que Asha va saltar a un pou per suïcidar-se . Shankar també va saltar al pou per salvar la seva dona. Després d'un temps, va aconseguir salvar Asha i la va treure del pou.



No obstant, després del rescat no va arribar la pau, i novament hi va haver una disputa entre tots dos. En un atac d'ira, Shankar va atacar les parts íntimes d'Asha i la va matar. Després de matar-la, es va asseure a prop del cos de la seva dona durant tota la nit.

Tan aviat com es va rebre la informació sobre l'incident al matí, la policia va arribar al lloc i va arrestar Shankar. L'encarregat de l'estació, Garden Jagsay Pankra, va dir que l'assumpte estava investigant.