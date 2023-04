Arxiu - El 'carnisser tatuador' de Valdemoro al judici - EUROPA PRESS - Arxiu

L' Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a 25 anys i cinc mesos de presó Leonardo VJ, conegut com el 'carnisser tatuador' , culpable d'un delicte d'assassinat i un altre de profanació de cadàver per matar i esquarterar una noia de 18 anys la nit del 15 d'octubre del 2019 en un xalet okupat de Valdemoro.

Així consta en una sentència, en què els magistrats imposen a l'acusat deu anys de llibertat vigilada un cop sigui excarcerat. A més, haurà d'indemnitzar els pares de la víctima amb 102.852 euros i la seva germana amb 46.248.

El crim d'Emilce es va produir la nit del 15 d'octubre del 2019. Va ser l'exnòvia de l'acusat qui va alertar la Guàrdia Civil que l'havia ajudat a desfer-se d'un cadàver. El jove, de 27 anys, vivia en un xalet al carrer França de Valdemoro i es feia trucar a xarxes 'The Butcher' (carnisser).

Durant el judici, Leonardo es va mostrar impassible i atent al relat dels testimonis i familiars de la noia. Entre les mans emmanillades, solia subjectar una carpeta on es podia llegir el seu sobrenom. En una sessió, el pare de la jove no va aguantar el relat dels agents sobre l'escenari terrorífic que van trobar a la vivenda i va increpar l'assassí de la seva filla.

La sentència es dicta després que un jurat popular qualifiqui el macabre crim d?assassinat i profanació de cadàver. Els membres del tribunal van absoldre Celia BM, exparella de Leonardo que havia estat acusada per la família d'encobrir el crim.

L'acusada va defensar en la seva declaració que va ajudar l'acusat a desfer-se del cadàver per la por que el matés. Davant d'això, Leonardo va manifestar que va ser ella qui va idear el pla per esquarterar la noia.

En la seva declaració, l'acusat va manifestar que la jove morta va morir asfixiada amb una màscara en el transcurs d'un joc sexual de caràcter sadomasoquista, incriminant la seva exparella en afirmar que la idea de desfer-se del cos en va ser.

NO HI HA LESIONS COMPATIBLES AMB SADO



En la sentència i conforme a la valoració que fan els membres del Jurat, els magistrats recalquen que "no hi ha cap constància, ni tan sols indiciària, del fet que la jove anés al domicili de l'acusat amb la finalitat de realitzar pràctiques sexuals sado masoquistes, ja que no s'aprecien lesions compatibles amb aquestes pràctiques a les restes que van poder ser autopsiades, segons els metges Forenses".

També recorden els jutges que la mare de la noia "mai" l'observo en les revisions ginecològiques marques que suggerissin la pràctica sexual sadomasoquista.” Fins i tot el seu xicot va manifestar que no gaudia amb el dolor.

"La màscara en qüestió que suposadament portava apareix guardada en un armari, sense restes indiciàries que la portés posada sobre la cara d'E. quan va morir", exposen els magistrats, que incideixen que "la marca que observen els Metge forense sobre el coll és compatible amb un objecte filiforme, per tant objecte fi a manera de cordó o cable, no amb el cinturó de cuir, que segons l'acusat és el que, de manera imprudent, estreny al voltant del coll".

La Sala detalla que al tronc del cadàver apareix una retallada en forma de rombe, respecte a la qual l'acusat no ofereix explicació, que suggereix, com declaren els Metges forense, que en aquest lloc es va poder produir una ferida curta punxant que va poder afectar òrgans vitals --que no van ser trobats , ja que part del tronc mancava dels mateixos--.