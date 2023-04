Guillotina - YOUTUBE

Una parella índia suposadament es va suïcidar fent servir un mecanisme similar a una guillotina per decapitar-se en un ritual de sacrifici, va dir la policia diumenge. Hemubhai Makwana , de 38 anys, i la seva dona Hansaben , de 35, van morir per decapitació després d'usar un mecanism fet a casa a la seva granja a l'estat occidental de Gujarat, va dir la policia.

L'incident va passar en algun moment entre dissabte a la nit i diumenge a la tarda, quan la policia va ser alertada.

"La parella primer va preparar un altar de foc abans de posar els seus caps sota un mecanisme similar a una guillotina sostingut per una corda" , va dir Indrajeetsinh Jadeja, subinspector de la policia, citat pels mitjans de comunicació indis. "Tan aviat com van deixar anar la corda, un full de ferro va caure sobre ells, retallant els seus caps, que van rodar cap al foc", va afegir.

El foc es considera sagrat a l'hinduisme i juga un paper important en diversos rituals d'adoració. Aparentment, la parella va dissenyar el dispositiu utilitzat en la seva decapitació de manera que els seus caps rodarien cap a l'altar de foc, completant el seu ritual de sacrifici.

La policia, que va dir que havia trobat una nota de suïcidi dirigida a membres de la família, va iniciar una investigació. A la parella hi sobreviuen dos fills i els seus pares.

Els sacrificis humans rituals no són desconeguts a l'Índia, on les dades oficials mostren que hi va haver més de 100 casos reportats entre 2014 i 2021. Però gairebé tots els casos coneguts de sacrificis humans involucren persones que en maten altres per complaure els déus, a lloc d'ells mateixos.

A principis d'aquest mes, la policia índia va arrestar cinc homes per assassinar una dona el 2019 dins d'un temple hindú a Guwahati, i van dir un cas de sacrifici humà ritual.