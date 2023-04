El conductor investigat circula en direcció contrària per l'EX-A1 enregistrat per un altre usuari de la via. | @EP

La Guàrdia Civil , en l'anomenada operació 'Techonegro' , ha investigat el conductor d'un turisme que circulava en sentit contrari per l' Autovia EX-A1 per un delicte de conducció temerària i un altre per conduir sense permís . Així mateix, s'ha investigat el titular del vehicle i el copilot com a cooperador necessari en el delicte anterior, i una dona per un presumpte delicte de falsedat documental.

Els fets van tenir lloc el passat mes de desembre de 2022 , quan els agents es trobaven realitzant un dispositiu de seguretat viària a l'autovia EX-A1, i un turisme era detectat per un radar, circulant a la velocitat de 170 km/h , un tram de via en què la velocitat màxima permesa és 120 km/h.

L'investigat, en adonar-se de la presència dels agents a la via, "va canviar bruscament el sentit de circulació a la mateixa calçada , començant a circular en sentit contrari". En aquell moment els agents van establir un dispositiu per intentar aturar-lo, però el conductor va abandonar la via per algun lloc indeterminat.

Un altre usuari de la carretera va gravar el conductor just quan va ser depassat per ell a gran velocitat gràcies a una càmera que portava al vehicle.

La col·laboració d'aquest usuari ha estat determinant per aclarir els fets, ja que ha aportat a la investigació una prova de la comissió del fet delictiu.

Els agents van utilitzar l'enregistrament per identificar en un primer moment el vehicle i van continuar la investigació fins a esbrinar la identitat de la persona que el conduïa.

Els investigadors van identificar el suposat conductor, un home de 36 anys , que a la data de comissió del fet delictiu estava gaudint d'un permís de cap de setmana , per trobar-se complint una pena al Centre Penitenciari de Càceres. A més, aquesta persona no tenia permís de conduir , per la qual cosa se li ha atribuït un altre delicte de conducció per no tenir-ne.

Així mateix, el titular del vehicle també ha estat posat a disposició judicial com a cooperador necessari al delicte de conducció sense permís, atribuït al conductor, ja que en el moment dels fets era el copilot.

Els investigadors van analitzar diferents documents relacionats amb el vehicle i van determinar que havien estat falsificats per permetre'n la circulació. Aquestes falsificacions han derivat en la investigació d'una dona per un delicte de falsedat documental relacionat amb la confecció de la documentació de transmissió del vehicle i la presentació posterior davant la Prefectura Provincial de Trànsit de Càceres.

Aquestes tres persones han estat posades a disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció, en funcions de Guàrdia, de Navalmoral de la Mata (Càceres).

La investigació ha estat duta a terme per agents pertanyents al Grup de Recerca i Anàlisi de Trànsit (GIAT) del Subsector de Càceres, segons ha informat aquest diumenge la Guàrdia Civil en nota de premsa.