Una dona britànica ha denunciat haver estat agredida sexualment per un passatger durant un vol de deu hores d' Air Europa de Santa Cruz, Bolívia a Madrid, Espanya. La dona, de 30 anys, ha relatat que l'home que s'asseia al seu costat va començar a tocar-la inapropiadament amb el braç i "a pressionar els pits" . Desesperada, li va demanar ajuda a un membre de la tripulació de cabina, però aquest simplement va arronsar les espatlles i es va allunyar .

La situació va deixar Emma sentint-se "repugnant i humiliada" , especialment perquè ella havia estat víctima d'abús sexual al passat. A més, la dona ha afirmat que quan va començar a plorar a causa de la situació, la tripulació de cabina li va cridar en lloc de brindar-li ajuda , cosa que la va fer sentir encara més vulnerable.

La víctima afirma que va ser ella qui es va veure obligada a canviar de seient i que la tripulació fins i tot va amenaçar de deixar l'avió a terra a Colòmbia i treure-la al seu marit de l'avió després que ella els digués que estava tenint un atac de pànic .

"Estava pressionant-se contra mi i al principi vaig pensar a moure el meu cos i intentar no fer servir tot el meu seient , però era realment incòmode", ha explicat la dona en declaracions a MailOnline. "Li vaig demanar repetidament que no em toqués i que em donés espai, però no va fer res ", diu la víctima, que afegeix que va trucar a la tripulació de cabina i els va dir que ell estava pressionant contra ella, però no van ajudar i li van dir al britànic i al passatger que "arreglessin les coses" entre ells.