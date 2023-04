Foto: Dexia Advocats

La Policia Local de Basauri va arrestar, el cap de setmana passat, un jove de 18 anys, veí de Bilbao, pel robatori amb violència d'una medalla i una cadena d'or una dona de 72 anys al municipi biscaí. L'arrestat va haver de ser ingressat en haver-se empassat el botí, que se li havia quedat allotjat a la tràquea, comprometent la seva vida.

Segons ha informat en un comunicat el consistori de la localitat, els fets es van produir quan una dona que es trobava passejant amb el seu gos pel carrer Ibaigane de Basauri, concretament a la zona coneguda com el passeig de la granota, va trucar a la policia Local per comunicar-los que havia estat víctima d'un robatori mitjançant el mètode de l'estirada.

El delinqüent l'havia desposseït de la medalla i la cadena d'or que portava, alhora que donava una descripció precisa de l'autor. De seguida, agents de recerca i patrulles de protecció ciutadana es van desplaçar a la zona dels fets i, després d'atendre en primera instància la víctima, van desplegar un dispositiu de recerca del presumpte autor.

A més, els agents van acompanyar la víctima fins al centre de salut per a una primera atenció, i va ser donada d'alta després d'una exploració. Minuts més tard, al voltant de l'estació de tren del carrer Eleuterio Villaverde, una patrulla de la Policia Local va centrar les sospites en un jove que corria en direcció a l'estació i que presentava una descripció coincident amb l'aportada per la víctima.

Els agents van aconseguir interceptar-lo i la mateixa víctima el va reconèixer, per la qual cosa es va procedir a la seva immediata detenció per un presumpte delicte de robatori amb violència, i va ser traslladat a comissaria. El detingut era un jove de 18 anys, amb domicili desconegut, i que, segons sembla, s'havia desplaçat des de Bilbao per cometre el robatori, amb la intenció de tornar de nou a la capital biscaïna després de perpetrar-lo.

Amb l'objectiu de recuperar les joies sostretes, i després de comprovar que el detingut no les portava, es va iniciar la cerca a la zona del succés resultant infructuosa. Tot i això, els agents es van adonar que el jove havia tossit diverses vegades tot just ser detingut, cosa que va despertar les seves sospites que es pogués haver empassat el botí.

Després de comunicar el fet al Jutjat de guàrdia de Bilbao, es va sol·licitar una ordre per a una inspecció mèdica del jove i sotmetre'l a les proves necessàries per comprovar si s'havia empassat la medalla i la cadena, que va ser concedida per la jutgessa de guàrdia.

El detingut va ser traslladat immediatament a l'hospital de Galdakao i ingressat. Un cop fetes les primeres proves, ja de matinada, el servei mèdic de l'UCI de l'hospital va confirmar que la medalla i la cadena s'havien quedat allotjades a la tràquea del detingut, comprometent la seva vida i confirmant la necessitat d'extreure els objectes robats amb urgència.

Per això, va ser traslladat a l'hospital de Basurto en una ambulància medicalitzada i escortada per una patrulla de la Policia Local de Basauri, on va quedar ingressat. Finalment, el servei mèdic va aconseguir extreure-li la medalla i la cadena, sense que el detingut requerís cap intervenció especial, per la qual cosa va ser donat d'alta i traslladat als calabossos de la Policia Local de Basauri, on es van fer les diligències oportunes per ser posat a disposició del jutjat de guàrdia.