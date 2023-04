EuropaPress 5144663 comissària districte sud granada

Una parella d'agents de la Policia Nacional ha salvat la vida a un nen de set anys a qui els seus pares van traslladar fins a la Comissaria del Districte Sud inconscient i sense respiració, el qual va ser estabilitzat posteriorment pel personal sanitari de l'ambulància que es va sol·licitar des de les dependències policials i traslladat a un centre hospitalari on continua ingressat.

Els fets van passar al voltant de les 16.30 hores de dijous passat, quan dos agents de la Comissaria de Districte Sud adscrits al Grup de Delinqüència Urbana es trobaven realitzant les seves funcions de recerca a les dependències policials quan, des de l'exterior, van escoltar veus de diverses persones demanant auxili.

De seguida, van sortir i van observar una persona corrent amb un nen als seus braços, amb evidents símptomes d'estar inconscient i sense respiració ; a més presentava restes de vòmit al seu cos.

A causa de la gravetat de l'estat del menor ia la urgència vital inherent a aquesta situació, els agents van començar a fer-li la maniobra de Heimlich i van intentar alliberar-li les vies respiratòries. En aquell moment van observar que tenia la mandíbula molt encaixada i li van obrir aquesta via, mantenint-la clar, sent quan van notar que, encara que amb dificultat, tornava a entrar aire als seus pulmons i que a més, recuperava el pols.

Els agents van mantenir clares les vies respiratòries del nen fins a l'arribada d'una UVI mòbil, que prèviament havia estat avisada per un altre agent que prestava el servei en funcions de seguretat de l'edifici. El personal sanitari va aconseguir estabilitzar-lo al lloc, després d'intervenir durant uns 15 minuts.

Tot seguit el menor va ser traslladat per aquesta ambulància, encara en estat d'inconsciència, fins a un centre hospitalari on va quedar ingressat. Hores més tard, aquesta parella de la Policia Nacional va contactar amb familiars del nen per interessar-se per la seva situació, sent informats que estava ingressat en cures intensives on li estaven realitzant proves per concretar un diagnòstic.

L'endemà, van saber que el menor es trobava en bon estat i fora de perill, arribant fins i tot a parlar amb el nen, que aquest dilluns continua hospitalitzat mentre es recupera.