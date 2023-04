Avió en flames / Twitter

Un vídeo impactant mostra el moment en què el motor d'un avió d'American Airlines, model Boeing 737 , va esclatar en flames després de xocar amb una bandada d'oques durant l'enlairament. Arran de l'impacte, l'avió es va veure obligat a fer un aterratge d'emergència.

Tot just 40 minuts després de l'enlairament des de l'Aeroport Internacional John Glenn Columbus a Ohio a les 7:43 del diumenge, els passatgers van observar les flames que sortien del motor, i alguns van percebre sorolls estranys que indicaven que els motors estaven a punt de fallar. Aquest incident va passar en ruta cap a Phoenix, Arizona, EUA.

Davant la possibilitat d'una catàstrofe en ple vol, el pilot va informar els passatgers que farien un aterratge d'emergència a l'aeroport més proper. L'Aeroport Internacional John Glenn va informar que els equips d'emergència van respondre a un accident relatiu a l'incendi al motor d'un avió , però que l'aeronau va aterrar de manera segura. L?aeroport va estar tancat durant uns minuts mentre s?extingia el foc.

Afortunadament, no hi va haver reports de ferits a l'incident. Els passatgers van ser posats en un altre vol que sortiria de Phoenix al voltant de les 10 am per continuar el seu viatge.