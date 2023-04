Hospital Sant Antoni Abat - Google maps

Un maletí amb 64.000 euros al seu interior va aparèixer aquest divendres a la porta de l?Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú. Segons ha publicat el setmanari La Fura, els treballadors del centre van trobar la maleta i van decidir guardar-la per si algú la buscaria. A la nit, en veure que ningú ho va reclamar, el van obrir emportant-se la gran sorpresa.

A l'interior de la maleta hi havia 64.000 euros en bitllets humits i en mal estat. A més, a dins hi havia una nota on afirmaven que era una donació per a l'hospital.

Els empleats del centre sanitari van trucar als Mossos d'Esquadra, que actualment custodien el maletí fins que germini la investigació. De moment, es descarta que els diners tinguin una procedència il·lícita.