Un home ha portat als jutjats el cas del presumpte robatori de la seva germana a l'hospital de Figueres, el 1963. Ricardo López, la persona en qüestió, vol que s'investigui aquest cas, ja que no coincideix la versió oficial dels papers amb el que en veritat va passar.

Arran d'una denuncia de l'associació ANADIR, la fiscalia de Girona va obrir en 2011 una investigació on s'incloïen 300 casos similars. Tanmateix, va ser arxivat per falta de proves. Ara, López ha decidit recórrer a la via judicial.

S'ha presentat una denúncia davant el jutjat de primera instància i instrucció 7 amb el suport de la Plataforma Fòrum Internacional de Víctimes de Desaparicions Forçades Infantils 'T'estem buscant'. El cas es remunta al 27 d'abril de 1963.

La mare es va posar de part i a les 23:00 hores a néixer la seva germana. Seguidament, la van posar en una habitació continua a la de la mare, però al dia següent li van dir que havia mort. Tanmateix, Ricardo explica que una dona de la neteja se li va acostar per dir-li que no es cregués les monges i que la seva filla era viva.

Quan li va explicar al seu marit, tots dos van demanar veure el cadàver de la seva filla, però les monges van indicar que estava enterrat en una fosa comú. No s'ho van creure i sempre van pensar que els havien robat la filla.

Fa uns anys, Ricardo va acudir al Registre Civil i és on va descobrir que les dades de la seva mare eren errònies i, el que és pitjor, que constava la seva germana va morir a causa d'un avortament als sis mesos de la mare, cosa que no era certa ja que va néixer amb un part natural als nou mesos.

En la investigació del 2011, la Fiscalia va ordenar a la Policia Nacional que indagués sobre el tema. En la declaració del doctor, va assegurar que no va signar el certificat de defunció del nadó i que, possiblement, l'haurien fet des de la funerària. No obstant, la Fiscalia va arxivar el cas perquè el treballador ja havia mort i els delictes ja havien prescrit.

Tanmateix, la Llei de la Memòria Històrica li ha donat una segona oportunitat a la família, ja que podrà demanar que s'investigui de nou aquest cas.