Una mare condemnada per deixar que la seva parella matés la seva filla de dos anys ha estat empresonada durant tres anys, mentre que ell va ser condemnat a cadena perpètua amb un mínim de 28 anys per assassinat. El padrastre de Lola James, Kyle Bevan, va infligir lesions cerebrals "catastròfiques" a la criatura la matinada del 17 de juliol del 2020 mentre la seva mare dormia al pis de dalt.

La mare i el padrastre condemnats / Policia de Dyfed-Powys

Les lesions de la nena es van descriure com a comparables amb les trobades en víctimes d'accidents automobilístics. Es van registrar més de 100 esgarrinxades i blaus al cos de Lola, i també tenia danys extensos als dos ulls. Va morir a l'hospital quatre dies després.

La mare de Lola, Sinead James, de 30 anys, va ser declarada culpable de causar o permetre la mort de la seva filla, mentre que Bevan, de 31 anys, va ser condemnat per assassinat per un jurat al Tribunal de la Corona de Swansea a principis aquest mes. Va negar haver fet mal a Lola, al·legant tant ell com la mare de la morta que les ferides de la nena van ser causades quan el gos de la família la va empènyer per les escales.

En una declaració llegida davant el tribunal, el pare de Lola, Daniel Thomas, va atacar la seva mare per no mantenir fora de perill la bebè i va dir: "Lola no només va morir, no me la van treure de la pitjor manera possible, va ser brutalment atacada , el seu diminut cos va ser atacat salvatgement de la manera més malvada, no va tenir oportunitat".

L'àvia de la Lola, la Nicola James, parlant durant l'audiència, li va dir a la Bevan: "Kyle, li vas treure la vida jove i innocent a la meva néta. Al mateix temps, has pres molt més del que es pot imaginar. Vas matar la meva Lola i vas trencar la seva família. Espero que en el temps que tens ara puguis entendre què has fet”.

En dictar sentència avui, el jutge Griffiths ha dit que estava segur que, en el moment de l'assassinat, James sabia que no podia deixar la seva filla Lola amb Bevan. La va condemnar a sis anys de presó, però va dir que només faria tres anys després de les reixes segons les regles actuals.

Segons el jutge, l'assalt dut a terme per Bevan va ser "sostingut, deliberat i molt violent" i va involucrar l'ús d'armes. Ha dit que estava satisfet que l'atac fos un "exercici de poder" sobre "l'única persona de qui es podia sentir superior", un nen indefens.

Va dir que Bevan no havia mostrat remordiment pel que havia fet, només havia mostrat preocupació per si mateix. El jutge va afegir que estava segur que l'assalt fatal va ser la culminació de mesos d'abús físic infantil a les mans de Bevan. Bevan va romandre inexpressiu i no va mostrar cap emoció quan va rebre la sentència.

La mare va plorar durant l'audiència, particularment en escoltar la declaració de la seva mare sobre l'impacte en la víctima, i va plorar quan la van empresonar.