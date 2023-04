Un tram de la carretera C-51z. Foto: Google Maps

Dos vianants van morir atropellats a la via C-51z al seu pas per Rodonyà (Alt Camp) dimarts 25 d'abril a la nit, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

Per causes que encara no se saben i s'estan investigant, un cotxe va atropellar mortalment un home que anava caminant i una dona que anava patinant.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 21.31 hores i fins al lloc han acudit sis patrulles de la policia catalana, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).