Un moment de l?operatiu. Foto: Policia Nacional

Un operatiu conjunt entre la Policia Nacional i l'FBI nord-americà han servit per aturar, a Madrid, un ciberestafador que va defraudar 2,5 milions d'euros companyies multinacionals nord-americanes. L'arrestat, que ha ingressat a la presó provisional, comptava amb una xarxa de col·laboradors a Alemanya, Bahrain, Kuwait i els Estats Units. El modus operandi consistia a suplantar identitats (tant físiques com jurídiques) per fer comandes de productes dentals a companyies proveïdores d'aquest tipus de material, els enviaments dels quals eren desviats a països com Bahrain o Kuwait. L?investigat, des del seu domicili a Madrid, s?encarregava directament de fer les comandes fraudulentes i manejava un enorme volum d?informació que obtenia a través de fonts obertes i tècniques d?enginyeria social. Els agents han realitzat dos registres -en què també han participat agents de l'FBI- fruit dels quals han intervingut diners en efectiu, dispositius electrònics i nombrosa documentació econòmica i bancària relacionada amb l'activitat criminal investigada.

Les indagacions es van iniciar quan agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional (gràcies a la col·laboració amb l'FBI de la ciutat de Memphis) van tenir coneixement de la presència a Madrid d'un individu especialitzat, des de feia anys, en ciberestafes que cometia als Estats Units.

L'investigat suplantava les identitats tant físiques com jurídiques, normalment de clíniques odontològiques o empreses logístiques, per fer comandes de material higienicodental a companyies internacionals proveïdores d'aquest tipus de productes. Els enviaments els desviava a hotels espanyols on no s'arribava a allotjar i, des d'aquí, a països com Bahrain o Kuwait que eren les destinacions finals. Per fer-ho, utilitzava els seus coneixements cibernètics i d'enginyeria social, emmascarant la seva identitat i geolocalització mitjançant la connexió dels dispositius a les xarxes Wi-Fi públiques dels diversos establiments d'hostatgeria on s'allotjava amb aquests fins.

L'activitat il·lícita ha generat un frau proper a 2,5 milions d'euros i ha afectat múltiples companyies internacionals, la majoria d'elles nord-americanes, del sector dental o logístic.

USURPACIÓ D'IDENTITAT

El modus operandi consistia, en primer lloc, a obtenir informació a través de fonts obertes i xarxes socials de clíniques dentals situades a qualsevol lloc del món i/o dels seus doctors. D'aquesta manera, esbrinava quins eren els proveïdors de les clíniques –empreses internacionals de material higienicodental- per, a continuació, fer comandes usurpant la seva identitat. Un cop fet l'encàrrec dels productes, carregaven el pagament als comptes que ja tenien dels clients i es comprometien a remetre la mercaderia a les destinacions que constaven a les bases de dades com a llocs de recepció habituals.

L'arrestat aconseguia que li facilitessin els números de comanda i seguiment dels enviaments de manera que, des de la pàgina web de l'empresa de logística o telefònicament, aconseguia canviar el lloc de recepció del material a diferents hotels. Finalment, contractava reserves en aquests establiments a nom de les filiacions usurpades dels doctors per confirmar que la mercaderia havia de ser recollida pel destinatari original. Tot i això, més endavant les anul·lava i contractava una altra empresa de logística diferent que s'encarregava de recollir la comanda als hotels per remetre-ho, finalment, a països de l'Orient Mitjà.

L'investigat, que residia a Madrid, s'encarregava de fer de manera directa les comandes fraudulentes de material protèsic-dental. A més, feia servir un gran volum d'informació que li permetia coordinar cada operació, així com un flux molt intens de comunicacions diàriament.