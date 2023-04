Judici al condemnat per colpejar un home fins a deixar-lo borni a Menorca / @EP

Un home ha estat condemnat a sis anys de presó per colpejar-ne un altre fins a deixar-lo borni a Menorca després de reconèixer els fets. La secció segona de l'Audiència Provincial de Balears ha celebrat aquest dimecres la sessió, que ha finalitzat en acord. A més de la pena de presó, haurà d'indemnitzar la víctima en la quantitat de 72.166 euros.

Així mateix, se li ha aplicat una ordre d'allunyament respecte del perjudicat o la prohibició de comunicar-s'hi per sis anys més. Inicialment, el Ministeri Fiscal demanava nou anys per a l'home. Per a la condemna s‟ha tingut en compte l‟atenuant d‟alteració psíquica.

Els fets van passar la nit del 21 al 22 d'agost del 2020, quan l'individu era a la casa on viu la víctima, a Ciutadella, la porta del qual no tanca i que no té subministrament elèctric. Cap a les 6.30 hores van entrar al pis altres persones, a qui el perjudicat havia avisat per por de la presència de l'agressor a casa seva.

Sense que consti que intervinguessin paraula entre ells, el condemnat va començar directament a colpejar la víctima fins que aquesta va poder sortir del domicili. Com a conseqüència dels cops, el ferit va patir diverses lesions i va arribar a perdre la visió de l'ull esquerre.