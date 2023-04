Foto: Dexia Advocats

La Policia Nacional ha detingut dos veïns de Cehegín (Múrcia), de 24 i 56 anys, per fer presumptament una trucada al Centre de Coordinació d'Emergències de la Regió en què avisaven de la suposada col·locació d'un artefacte explosiu en un centre comercial del centre de Múrcia.

Els fets es remunten al 19 de març, quan el 112 va rebre una trucada en què un home, simulant accent estranger, va amenaçar de provocar una explosió en un centre comercial de la ciutat murciana.

La Sala CIMACC 091 va activar de manera immediata el protocol previst per a aquestes situacions i va realitzar un important desplegament policial a la zona amb la participació de diferents unitats especialitzades com els tècnics en desactivació d'explosius o la unitat canina, amb gossos entrenats per a la localització d'explosius .

Finalitzada la revisió de la zona i un cop descartada l'existència de l'artefacte, la Policia Nacional va iniciar una investigació per determinar l'autoria de la trucada. Així, va poder comprovar que s'havia efectuat des de Cehegín i identificar els dos presumptes autors, tots dos de nacionalitat espanyola, als quals se'ls va imputar la presumpta autoria d'un delicte de desordres públics.

Cal recordar que aquest tipus de fets estan penats a l'article 561 del Codi Penal, que estableix "qui afirmi falsament o simuli una situació de perill per a la comunitat o la producció d'un sinistre i, amb això, provoqui la mobilització dels serveis de policia, serà castigat amb una pena de presó de tres mesos i un dia a un any”.

El principal responsable del fet ha estat posat a disposició judicial del Jutjat d'Instrucció, en funcions de Guàrdia, de Caravaca de la Cruz, que en va decretar la posada en llibertat amb càrrecs.