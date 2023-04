Arxiu - Foto d'arxiu d'una Comissaria de Policia Nacional

Agents de la Policia Nacional han detingut a València dos homes de 37 anys com a presumptes autors d'un delicte d'odi després d'agredir i vexar el conductor d'un Vehicle de Transport amb Conductor (VTC) pel color de la pell, segons ha informat Prefectura en un comunicat.

Els fets van tenir lloc cap a la 1 de diumenge, quan els agents van ser comissionats per la Sala del 091 perquè acudissin al carrer Visitació, al districte valencià de Transits, on pel que sembla hi havia un conductor de VTC a qui li estaven destrossant el cotxe .

Els policies es van desplaçar al lloc i van observar en arribar un vehicle aturat al mig del carrer amb les portes obertes i sense ningú al seu interior. En aquell moment va aparèixer un home amb un gran estat de nerviosisme que els reclamava entre sanglots.

Els agents van esbrinar que es tractava del conductor del vehicle, el qual hauria estat requerit per tres homes, dos dels quals, segons sembla, en un moment del recorregut haurien començat a insultar-lo i vexar-lo pel color de la seva pell, fent gestos obscens, arribant a propinar-li cops al cap i puntades de peu al seient del conductor mentre conduïa, amb el consegüent perill per als altres usuaris de la via pública, per la qual cosa va haver d'aturar el cotxe per evitar una col·lisió i va baixar davant el temor d'una agressió .

Davant d'aquests fets, els agents van localitzar i van detenir en aquell moment un dels sospitosos com a presumpte autor d'un delicte d'odi. El segon sospitós va ser detingut posteriorment gràcies a les indagacions practicades.

Els arrestats, de nacionalitat espanyola, han estat posats en llibertat després de ser escoltats en declaració, una vegada advertits de l'obligació legal de comparèixer davant de l'autoritat judicial quan siguin requerits.