Dos agents amb el detingut. Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional ha detingut un empresari per presumpta explotació laboral a estrangers a 2 centres de manicura de Girona i Salt.

En un comunicat, el cos ha explicat que van inspeccionar tots dos locals "per prevenir possibles delictes contra els drets dels treballadors i per perseguir l'afavoriment a la immigració il·legal".

A les seves inspeccions van detectar que hi havia treballadors contractats irregularment, sense estar d'alta a la Seguretat Social i estant a Espanya en situació irregular, i que treballaven amb "extenses jornades laborals sense descans, baixos salaris i registres falsificats d'horaris extensos per no destapar sospites" .

Els agents van trobar que una dona va ser obligada a treballar estant malalta tot i que havia presentat un comunicat mèdic que acreditava la seva incapacitat laboral.

La Policia ha identificat 16 víctimes de les quals ja "s'ha aconseguit normalitzar la situació laboral en què es trobaven immerses", ia més de l'empresari ha detingut tres persones més per infraccions de la llei d'estrangeria.