Foto: Shutterstock

Insòlit. Una adolescent de 13 anys afronta càrrecs d'agressió després d'haver atacat amb un ganivet un bomber a la localitat nord-americana de Gastonia, a Carolina del Nord. De fet, la policia de la ciutat va explicar, en un comunicat, que va intentar apunyalar altres integrants del cos.

Els bombers, que havien acudit per un incendi, van avisar alhora la policia després que un dels seus integrants rebés talls per part de la menor (encara que no va rebre danys importants), que presentava una actitud molt agressiva.

Després de remetre-la al Departament de Justícia Juvenil, ha ingressat a un centre de menors.