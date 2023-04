Un home de Florida ha estat acusat de matar i desmembrar un conductor d'Uber Eats que lliurava menjar a casa seva. L'Oficina del Xèrif de Pasco ( Estats Units ) va dir en un comunicat dimarts que el repartidor va morir després d'arribar a la casa d'Oscar Solís, de 30 anys, a Holiday, Florida, el 19 d'abril poc abans de les 7 pm hora local.

Vehicle policial - Pexels

“Solís després va intentar robar la víctima i finalment el va matar”, va afegir el comunicat. "Cap altra persona era a casa de Solís en el moment de l'assassinat. La víctima i Solís no es coneixien".

Les restes de la víctima van ser trobades més tard a la casa de Solís en bosses d'escombraries i una gelera, que també contenia un rebut amb el nom de Solís, segons una declaració jurada de la policia, segons NBC News.

Parlant en una conferència de premsa dimarts, l'algutzir del comtat de Pasco, Chris Nocco, va dir que l'esposa de la víctima li va enviar un missatge de text a les 6:43 hora local el 19 d'abril i ell va respondre que estava fent la seva última entrega i que aviat estaria a casa. Després va contactar a les 7:13 pm i no va rebre resposta.

Més tard aquella nit, la dona de la víctima va denunciar-ne la desaparició i l'oficina de l'algutzir va enviar una patrulla abans de transferir el cas a la unitat de persones desaparegudes. La unitat va contactar a Uber Eats, que va proporcionar les últimes coordenades GPS conegudes de la víctima, que eren a la casa de Solis a Moog Rd.

Nocco va dir que els detectius van anar a la propietat però ningú no va obrir la porta. Divendres van tornar i van poder posar-se en contacte amb el company de quart de Solís, que va proporcionar imatges de l'exterior de casa seva el 19 d'abril. A les imatges, Nocco va dir que es veu la víctima caminant cap a la casa per lliurar menjar i després el vídeo "retalla."

L'endemà, suposadament es va veure Solís carregant bosses d'escombraries amb un altre individu al costat de la casa, va afegir Nocco. Quan els detectius van revisar les borses, van descobrir restes humanes.

Nocco també va dir que l'anell de casaments de la víctima i les claus del cotxe es van trobar a dins de la casa, mentre que el vehicle es va trobar 500 metres de distància.

"Aquest és un cas espantós", va dir Nocco als periodistes a la conferència de premsa. "Això va ser absolutament un horrible crim passional. Això va ser demoníac. Aquest individu, el que va fer va ser demoníac".

"Al mateix temps, no vam poder respondre la pregunta de per què". va afegir. "Quina és la relació? No sembla haver-hi cap relació. Tot el que sembla és que hi havia un senyor treballant, fent la seva última entrega de la nit, i aquesta persona el va matar sense raó i ho va allunyar de la seva família".

Dilluns, l'oficina de l'algutzir va anunciar a Twitter que Solís havia estat arrestat per càrrecs d'homicidi comès durant un robatori. També ha estat acusat de no registrar-se com a delinqüent convicte i de violar la llibertat condicional.