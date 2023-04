Una imatge de la plantació. Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional ha desmantellat una gran plantació de marihuana a Terrassa. El cos ho ha anunciat aquest divendres 28 d'abril, detallant que s'una plantació indoor, de 1.666 plantes en avançat estat de creixement.

La investigació es va posar en marxa per una denúncia anònima en què s'alertava sobre l'existència d'una nau industrial que estaria sent utilitzada per al cultiu i la producció marihuana.

Tècnics d'una operadora d'electricitat van comprovar que hi havia un consum d'electricitat elevadíssim a l'edifici, que estava enganxat al cablejat general de la llum de manera clandestina amb un alt risc d'incendi. Igualment, es va poder constatar l'existència d'almenys tres individus a l'interior de la nau industrial.

Als investigadors els va cridar l'atenció que la nau industrial a més d'haver estat investigada per fets de la mateixa naturalesa, la mateixa es trobava llogada durant 8 anys a nom d'una empresa, si bé sempre hi ha mancat d'activitat econòmica legal.

Un cop elaborat l'informe, es va sol·licitar al jutjat la diligència d'entrada i registre que va concedir i que es va materialitzar amb la detenció de tres individus que eren a l'interior de la nau del polígon industrial a qui se'ls imputen: pertinença a grup criminal organitzat, delicte contra la salut pública i delicte de defraudació de fluids elèctrics.

A l'interior de la nau es van trobar 1.666 plantes de marihuana en fase final de creixement que llençaven un pes de 300 quilograms i 3.500 euros en efectiu.

La policia ha apuntat també que a dins "prenien mesures de seguretat que dificultaven la investigació, com l'alta sofisticació als mitjans emprats a la plantació, trobant al registre un aïllant especial per evitar la fuga d'olors que alertessin els veïns amb filtres de carboni".

A l'operatiu policial han participat la Brigada Local de Policia Judicial de la comissaria de Policia Nacional de Terrassa comptant amb la col·laboració de Policia Local de Terrassa, donant compte de la bona sintonia entre els diferents operadors policials, fruit de les reunions a les Juntes de Seguretat a nivell local i autonòmic.