Audiència Nacional / @EP

L' Audiència Nacional ha condemnat a penes d'entre 8 i 10 anys de presó els quatre integrants d'una cèl·lula gihadista desenvolupada amb l'ideari de l'Estat Islàmic i que "es trobava en disposició d'actuar a Barcelona", havent-se ensinistrat "en l'elaboració de explosius i en el maneig d'un altre tipus d'armes i fixant-se objectius russos.

En una sentència, la Sala Penal condemna a 10 anys de presó Rabah Hadjeras com el presumpte líder de la cèl·lula ia vuit anys de presó respectivament als altres tres integrants de la mateixa. Per contra, el tribunal absol dos acusats més dels delictes de col·laboració activa amb grup terrorista.

La sentència, de 172 pàgines, considera provat que Hadjeras liderava una cèl·lula terrorista de caràcter gihadista establerta a Barcelona en què també es van integrar Omar Negazzi en funcions de formació, informació i contacte amb el DAESH , Hatab Samir, en funcions d'informàtica i telecomunicació i Lyes Arfa, com a identificador d'objectius.

"La cèl·lula es trobava en disposició d'actuar a Barcelona, i per això no només s'havien format teòricament en els postulats del salafisme gihadista radical, sinó que a més s'havien ensinistrat en l'elaboració d'explosius i en el maneig d'un altre tipus d'armes i havien iniciat el procés per proveir-se de l'armament necessari amb aquesta finalitat", apunten els magistrats.

La cèl·lula, detalla la sentència, estava en contacte amb l' ISIS al Pròxim Orient a través d'un complex sistema consistent en l'ús encadenat de diverses aplicacions, alienes entre si i validades prèviament per la divisió de tecnologia de l'Estat Islàmic, l'ús seqüenciat del qual permetia establir una interlocució directa amb aquest.

Gràcies a aquesta connexió directa els membres de la cèl·lula podien consultar quant material nou fos publicat per algun dels canals oficials de l'ISIS, de vegades fins i tot al cap de pocs minuts de la seva publicació a Internet per part del grup terrorista, així com estar informats gairebé a temps real dels atemptats que es produïssin.

REUNIONS EN LLOCS DISCRETS



En la tasca de mantenir la cohesió ideològica de la cèl·lula destacava especialment la funció de Hadjeras, que, com el seu líder, convocava reunions a què acudien els altres membres del grup i terceres persones de la seva confiança.

Aquestes reunions, que solien desenvolupar-se en llocs apartats i discrets com l'espigó de la platja de la Mar Bella de Barcelona , una zona d'esbarjo de l'avinguda Lluís Companys a la nit o l'interior d'un bar de la zona del Born, eren emprades per a l'escolta col·lectiva dels nasheed.

Aquestes escoltes, incideix la Sala, tenien l'ànim de predisposar el seu auditori cap a la comissió d'accions terroristes i els assistents s'hi reafirmaven mútuament en la voluntat de cometre en el futur accions terroristes, tal com tenien ideat.

Un cop consolidada la formació i la cohesió ideològica dels integrants de la cèl·lula, l'altra prioritat de Hadjeras, “estant els seus integrants en disposició de passar a l'acció, va ser dotar el grup del necessari armament i, en bona lògica, de la capacitat i habilitat de fer-lo servir".

La sentència descriu tot el material audiovisual consultat per la cèl·lula per als seus objectius, entre ells un tutorial suficient per aprendre a elaborar i manejar amb èxit el triperòxid de triacetona (TATP o "mare de Satan) amb un detonador elèctric improvisat funcional amb plena capacitat letal o lesiva.

CONTACTES AMB UN TRAFICANT D'ARMES



En aquest sentit, indica el Tribunal, durant la seva estada al Centre Penitenciari Brians-1, Hadjeras va contactar amb l'acusat Younas El Morabit, que estava complint condemna de presó per tràfic d'armes de guerra, per tal que una vegada fos alliberat, els pogués facilitar l'accés a armes, amb la corresponent indicació de preus.

Tot i això, la Sala Penal considera que no s'ha acreditat que aquest últim li oferís en ferm la possibilitat d'adquirir aquest armament ni que estigués en condicions d'aconseguir-ho.

El tribunal explica que, una vegada obtinguda la formació i cohesió ideològica necessària de la cèl·lula, formada en la utilització d'explosius i ganivets i en com fer amb èxit atropellaments massius i amb l'expectativa d'obtenció de material de guerra, Hadjeras va procedir a marcar els objectius possibles, especialment interessos russos a la capital catalana.

SELECCIÓ D'OBJECTIUS



La Sala considera transcendental l'aportació de Lyes Arfa a aquesta selecció d'objectius. Així, indica que el 30 de maig del 2018, a través d'una aplicació de missatgeria, va enviar un vídeo dels llocs turístics més significatius de Barcelona amb un àudio en llengua àrab on es feia una crida a l'actuació de llops solitaris.

En aquest objectiu, segons la sentència, va ser Arfa l'encarregat de contactar amb Hichem Hamouche per concretar els objectius russos a la ciutat comtal. Aquest darrer treballava al port de Barcelona, concretament en una empresa que presta servei de reparació i manteniment de iots de gran eslora, explica la sentència.

Per assegurar-se la seva adhesió ideològica, prossegueix, li manava material propagandístic diferent de tall gihadista. Gràcies a la informació que va poder obtenir de Hamouche, Arfa va fotografiar tres iots que es trobaven ancorats al port de Barcelona que eren de ciutadans russos.

L'AN destaca la localització d'un vídeo enviat per Arfa, el 30 de maig del 2018, en què mostra una seqüència d'imatges de llocs emblemàtics de Barcelona combinades amb un discurs que parla de la figura del llop solitari.

SOBRE EL GIHADISME GLOBAL



A la seva sentència, la Sala aplica per primera vegada l'article 572.1 del Codi Penal, que castiga els que promouen, constitueixen, organitzen o dirigeixen una organització terrorista per condemnar Hadjeras, el responsable de la cèl·lula local radicada a Barcelona.

El tribunal situa els fets jutjats en el marc de l'anomenat gihadisme global, on la concepció tradicional d'una organització terrorista ha assolit un grau de sofisticació que supera el concepte clàssic d'aquests fenòmens terroristes.

La sentència, ponència del magistrat José Antonio Mora, explica que l'adaptació del tipus penal de l'article 572.1 ha de tenir en compte que la creació i l'organització d'un grup terrorista "s'està referint en tot cas a aquestes cèl·lules o organitzacions locals que malgrat estar influenciades per organitzacions globals no per això perden la qualitat de grups terroristes autònoms”.

D'aquesta manera, afegeix el tribunal, "bé per mitjà dels anomenats 'llops solitaris' bé per mitjà de cèl·lules autònomes que troben inspiració en les anteriors directrius i que són les que s'autoorganitzen, adoctrinen i escullen els objectius dels seus atemptats. Després de la seva comissió, una pretesa supraorganització s'encarregaria de reivindicar-los”.

Per això el tribunal distingeix entre els que són castigats per participar en un grup terrorista i els que constitueixen un grup terrorista autònom perfectament estructurat, "que no necessita per al desenvolupament intern l'ajuda de cap altre grup o organització". Aquesta cèl·lula, per tant, es diferencia d'un grup fortuït perquè no té com a fi la comissió fortuïta o immediata d'un delicte, sinó que escull els seus objectius i es nodreix de mitjans tant materials com a financers per dedicar-los a cometre atemptats.