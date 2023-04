Imatge de l'animal al contenidor @ep

Agents del Servei de Protecció de la Naturalesa ( Seprona ) de la Guàrdia Civil de Huelva investiga un presumpte cas de maltractament animal a Bollullos Parell del Comtat després de la troballa, per part agents de la Policia Local del municipi i de l'Institut Armat del lloc del Bollullos , d'una gossa a la qual havien llençat a un contenidor amb les potes i les mans lligades, ficada dins d'un sac, i que a més tenia el crani partit.



Així ho ha indicat en un comunicat el Col·lectiu Animalista del Comtat, fet que ha estat confirmat per la Guàrdia Civil, que assenyala que s'ha interposat una denúncia per aquests fets.



En aquest punt, el col·lectiu ha explicat que van ser els mateixos agents els que van donar avís als animalistes, que es van trobar que amb què a l'animal li havien "partit el crani i llençat al contenidor amb les potes i les mans lligades dins d'un sac perquè no se sentís i tampoc pogués moure's", subratllant que "el pitjor és que qui va fer això sabia que estava viva i esperava que la triturés el camió de les escombraries".



El col·lectiu ha indicat que el Seprona "s'ha encarregat d'obrir diligències i que el cas està denunciat", així com han apuntat que es tracta d'"una galga, una deixalla de la caça a la qual han tractat molt pitjor que si fossin escombraries ".



Aquest col·lectiu s'ha fet càrrec de l'animal i ha sol·licitat ajuda econòmica a la ciutadania ja que "no disposen de romanent" per a les factures veterinàries i esperen que la factura i l'hospitalització de l'animal "serà elevada", atès que han remarcat que " no podien deixar tirada a la gosseta", així com han subratllat que esperen que tiri endavant i que arribaran "fins al final" perquè "no quedi el delicte impune". Els interessats a ajudar podran trobar informació al respecte als comptes de xarxes socials del col·lectiu.