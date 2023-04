La Policia Nacional investiga la baralla que va tenir lloc la matinada passada a les portes de la discoteca París al barri d'Aluche, al districte de Llatina, amb la principal hipòtesi que podria tractar-se d'una baralla entre bandes juvenils. | @EP

Fonts policials han desgranat que dissabte a les 4 hores van rebre diversos avisos alertant sobre una baralla a la porta d'aquesta discoteca, situada al carrer Escalona, entre dos grups de joves que portaven navalles i matxets.

Els agents van localitzar un jove de nacionalitat espanyola, nascut el 2004, sagnant. Van haver de fer-li un torniquet fins a l'arribada del Samur que el va estabilitzar per traslladar-lo en estat greu a l'hospital de La Paz amb braç catastròfic, han informat des d'Emergències Madrid.

La Policia també va trobar un home de 27 anys al carrer Seseña, que va ser traslladat a La Paz amb ferides al braç dret, cama i esquena, i dos més al carrer Illescas, traslladats al Clínic i al 12 d'Octubre . Tots estan custodiats als hospitals per indicatiu policial.

De la investigació dels fets se n'ha fet càrrec la Brigada d'Informació per determinar si, com apunten les primeres indagacions, es tracta d'un succés relacionat amb bandes juvenils.

Per part seva, la portaveu i delegada de l'Àrea de Seguretat i Emergències a l'Ajuntament de Madrid, Inmaculada Sanz , ha desgranat que hi ha hagut en total "vuit detinguts", "quatre ferits" . "Sembla que pogués tenir a veure amb bandes juvenils, però estem en una situació encara molt incipient per tenir totes les dades ja concretes", ha traslladat en declaracions als periodistes en un acte a la capital.