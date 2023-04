Una de les víctimes circulava en contra direcció per causes que encara s'investiguen. | @EP

Dues persones han mort aquest diumenge de matinada en un xoc frontal entre dos turismes --un circulava en contradirecció-- a la via A-2 a l'altura de Granyanella (Lleida), per causes que encara s'investiguen.

Ha mort el conductor que circulava en direcció contrària, un home de 50 anys, i l'acompanyant del segon vehicle implicat –que circulava correctament– , un jove de 19 anys, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

El conductor d'aquest segon vehicle ha estat ferit en estat greu i l'han traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Després de rebre l'avís a les 03.27 hores, s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, dos dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquestes dues víctimes, són 51 les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit en xarxa viària interurbana de Catalunya el 2023, segons dades provisionals del SCT.