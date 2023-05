Amb aquesta ja són 52 els morts en carretera aquest any. | @EP

El conductor d'un turisme ha mort aquest dilluns al sortir de la via BP-5107 al punt quilomètric 44 a Sant Pere de Vilamajor (Barcelona) per causes que encara s'estan investigant.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 15.33 hores i s'han activat quatre efectius dels Bombers de la Generalitat i les dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Amb aquesta víctima, són 52 les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya el 2023 , segons dades provisionals de l'SCT.