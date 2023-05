L'home que el va atropellar va escapolir-se del lloc dels fets i els Mossos el van detenir. | @EP

El jutjat de guàrdia de Falset ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut per atropellar mortalment dissabte un ciclista a la C-424 a Cornudella de Montsant (Tarragona) i fugir del lloc dels fets.

La causa és oberta per un delicte d'homicidi per imprudència, omissió del deure d'auxili i per conducció sota els efectes de l'alcohol, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat aquest dilluns.

Els Mossos d'Esquadra van localitzar i van detenir el conductor després que s'escapolís del lloc de l'accident dissabte mateix. El detingut hauria declarat contestant només les preguntes de la representació processal.