Una festa de graduació a Mississippi es va convertir en una escena de violència mortal diumenge al matí, quan dos adolescents van perdre la vida i quatre van resultar ferits en un tiroteig.

La policia de Bay St. Louis va respondre a l'incident a la quadra 1000 d'Old Blue Meadow Road poc després de la mitjanit del 30 d'abril i va trobar múltiples víctimes amb ferides de bala. Algunes de les víctimes van ser transportades a hospitals locals en vehicles privats. Els ferits tenien entre 15 i 18 anys.

El presumpte tirador, Cameron Brand, de 19 anys, va ser arrestat i acusat inicialment de sis càrrecs d'agressió agreujada, però els càrrecs van ser actualitzats a homicidi després que dues de les víctimes, de 16 i 18 anys, morissin. Les autoritats no han revelat els noms de les víctimes.

Segons el cap de policia J. Toby Schwartz, una investigació exhaustiva que va incloure declaracions de testimonis i víctimes, va identificar Brand com l'únic tirador. Casey Woods, un estudiant de tercer any de Pass Christian High School, va ser testimoni del tiroteig i va dir que va veure Brand conversant amb persones abans d'obrir foc.

El Districte Escolar del Comtat d'Hancock va publicar una declaració expressant el seu pesar i oferint serveis de suport per a les víctimes i les seves famílies. Brand va ser arrestat a casa seva a Pass Christian i està sent retingut amb una fiança de $3 milions. No és clar si heu presentat una declaració o heu retingut un advocat perquè comenteu en nom seu.