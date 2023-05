Un moment de l?agressió. Foto: Twitter (@millsytrfc)

La policia de Liverpool ha detingut un home per haver atropellat i colpejat un home al mig del carrer a Wirral, en aquesta localitat anglesa.

Al vídeo, que des del 1 de maig passat acumula més de 15.500 visualitzacions a Twitter, es veu com després d'atropellar la víctima amb el vehicle, d'aquest baixen 3 persones i el colpegen . Pocs segons després, fugen usant el mateix cotxe.

Després de la fuga, vianants que passaven pel lloc dels fets es van acostar a la víctima per socórrer-lo. Per sort, l'home no va patir lesions que posin en perill la vida.

Els agents van detenir, hores després, un dels presumptes involucrats en la baralla, ja que van localitzar el vehicle, un BMW blau que tenia el parabrisa trencat.

Tot i haver dut a terme aquest arrest, la policia ha fet una crida als veïns perquè, si algú té més informació, la faci arribar de manera anònima via Twitter, Facebook o el seu número de telèfon.