Riu Tàmesi / @EP

Un home de 25 anys anomenat James East , originari de Swansea, Gal·les del Sud, va morir després de caure al riu Tàmesi mentre es trobava en una videotrucada amb la seva nòvia, Bella Ashfield , la matinada del 25 de setembre del 2022. Segons s'ha explicat aquest dimarts al Tribunal Forense de West London, després que la parella se separés i East truqués a l'Ashfield per reunir-se de nou, ell va perdre l'equilibri en intentar seure a la paret del pont de Kingston i va caure al riu. Va ser trobat cap per avall a l'aigua i rescatat per un pot salvavides.

Durant la nit que va morir, James East, un destacat executiu de desenvolupament empresarial de 25 anys, havia sortit amb la seva nòvia, Bella Ashfield, per celebrar el 18è aniversari de la germana d'ella en un club nocturn a Kingston, al sud-oest de Londres .

Després de la festa, va trucar a la seva nòvia per tornar a trobar-se i, mentre intentava seure a la paret del pont de Kingston, va caure enrere i es va colpejar el cap a la base del pont abans de submergir-se al riu Tàmesi. Els treballadors d'emergència van aconseguir reanimar-lo, però va morir hores després a l'Hospital Kingston a causa de les ferides al cap.

Segons la investigació del Tribunal Forense de West London , es va trobar evidència d'ús de cocaïna en el seu examen post mortem i la policia va trobar una petita bossa que contenia pols blanca al costat del seu telèfon a prop de la paret on va caure.

En una declaració escrita, Ashfield va dir que havia estat en una videotrucada amb el senyor East quan el va veure caure enrere. Ella va dir: 'Ell estava plorant. Va dir "ho sento". Es va tirar enrere amb determinació i vaig sentir un xipolleig. Ella va dir que "va córrer" cap al pont però que no el va poder trobar i va trucar a la policia.

El forense, el Dr. Anton van Dellen, va descartar el suggeriment de la núvia, que suggeria que la seva parella havia saltat al riu a propòsit, argumentant que East havia estat assegut a la paret del pont i havia perdut l'equilibri.

El forense va dir en la investigació que 'massa' joves cauen i moren al Tàmesi. Va arribar a la conclusió que la mort del Sr. East va ser accidental i que el consum d'alcohol i cocaïna no hi va contribuir.