Tragèdia després del casament. Una núvia acabada de casar va morir atropellada per una conductora borratxa que va estavellar el seu vehicle contra el carro de golf on Samantha Miller, la víctima, i el seu marit, Aric Hutchinson, anaven en una platja de Folly Beach (Carolina del Sud, Estats Units) cap a la casa que tenien llogada per gaudir després de donar-se el sí vull.

L'impacte, a part d'acabar amb la vida de la núvia, va deixar ferides les altres 3 persones que anaven al vehicle, Hutchinson i 2 acompanyants.

La conductora, una dona de 25 anys, va ser arrestada i afronta un càrrec d'homicidi imprudent i tres càrrecs de delictes greus per conduir sota la influència de l'alcohol.

La mare de la víctima ha engegat una campanya de micromecenatge per pagar el funeral de la seva filla.