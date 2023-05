La parella de la dona alliberada. Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional ha detingut a l'Hospitalet de Llobregat un home que presumptament tenia retinguda i maltractava "de manera habitual i sistemàtica" la seva parella, una dona de 18 anys.

En un comunicat publicat aquest 3 de maig, han explicat que la investigació es va iniciar després de rebre una denúncia anònima en què es manifestava que un home "tenia la seva nòvia tancada amb clau, mantenint-la així privada de llibertat, mitjançant violència i intimidació i amenaçant-la a ella ia la seva família”.

Els agents han detallat que la víctima no disposava de claus pròpies de casa seva i "es trobava gairebé tot el temps tancada a la seva habitació".

"Havia de demanar permís al seu agressor fins i tot per sortir de la seva habitació o anar al bany. A més de les constants amenaces sofertes, tant a ella com a la seva família, el detingut l'agredia habitualment arribant en una ocasió a ruixar-li la cara i el coll amb alcohol per després arrestar-li la zona amb un encenedor", han afegit.

Els agents van obrir diligències per trobar la ubicació exacta de la víctima i del presumpte agressor i, el 19 d'abril van aconseguir localitzar-los i van detenir l'home i van traslladar la dona a un centre hospitalari.

EXERCIA "UN CONTROL TOTAL"

En el moment de la detenció, els agents van comprovar que l'home tenia en poder seu el telèfon mòbil de la dona, bloquejant així qualsevol possibilitat de demanar ajuda per part seva i exercint "total i absolut control" sobre ella.

El 21 d'abril el detingut va passar a disposició del Jutjat de Violència sobre la dona en funcions de guàrdia d'Esplugues de Llobregat, que en va decretar l'ingrés a la presó provisional sense fiança.