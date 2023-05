Una dona ha mort en un aeroport d' Indonèsia després d'obrir per força les portes d'un ascensor i caure pel forat. Aisiah Sinta Dewi, de 38 anys, va agafar l'ascensor fins al segon pis mentre es dirigia a trobar-se amb la neboda a l'àrea de facturació de l'aeroport de Kualanamu a Medan el 24 d'abril.

Les imatges de CCTV mostren la dona caminant tranquil·lament cap a l'ascensor de l'aeroport abans de manipular el telèfon. Semblava estar confosa quan l'ascensor es va aturar amb les portes davant seu encara tancades.

Dona a l'ascensor

Sense adonar-se que un altre parell de portes darrere seu s'havien obert, va començar a pressionar frenèticament els botons d'emergència mentre intentava obrir les portes tancades. Segons els informes, la dona va trucar a la neboda per dir-li que estava atrapada mentre continuava empenyent les portes tancades. Aviat es van obrir i la dona va sortir i va caure pel buit de l'ascensor.

La família de la dona va demanar al personal de l'aeroport que la busqués després de perdre el contacte, però no la van poder trobar a la terminal de l'aeroport. Només la van trobar tres dies després quan una pudor fètida va emergir de l'àrea a prop de l'ascensor i van trucar al personal per investigar.

El seu cos va ser descobert atrapat al fons del buit de l'ascensor i va ser recuperat després d'una operació de cinc hores. Les seves restes van ser enviades a l'Hospital Medan Bhayangkara per a un examen post-mortem.

Segons els informes, Dedi Al Subur, cap de comunicacions corporatives de l'aeroport, va culpar de l'accident un mal funcionament de l'ascensor i va assenyalar que Dewi havia intentat forçar les portes per obrir-les. El germà de la víctima, Raja Hasibuan, va dir que hi havia "dolenta seguretat a l'ascensor" i no creia que la seva germana en tingués la culpa.

El germà va afirmar: "Vam demanar el vídeo de l'ascensor perquè va ser allà on vam perdre contacte. Aquest és un aeroport de nivell internacional. Com són els estàndards de seguretat així? I la resposta del personal va ser molt, molt insatisfactòria".

La policia de Deli Serdang va dir que està esperant els resultats de l?examen forense i ha començat a entrevistar els testimonis.

Segons els informes, l'oficina del Defensor del Poble de Sumatra del Nord ha criticat les autoritats de l'aeroport per suposada negligència i la suposada lentitud en la resposta de l'aeroport a la petició d'ajuda de la família.