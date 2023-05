unsplash

Una dona de 29 anys anomenada Hanaa va matar el seu fill de cinc anys, Youssef , amb un matxet a casa seva a Egipte abans de bullir-lo i menjar parts del seu cap, segons informa Daily Mail.

La dona va ser arrestada per la policia després que l'oncle del seu fill descobrís les parts del cos del nen en lleixes a casa de la família.

La mare assassina va admetre davant la policia que s'havia menjat part del cap del seu fill perquè “volia que s'hi quedés”.

La dona també va dir a les autoritats que va cuinar el cap del seu fill i altres parts de la seva carn a l'estufa amb aigua bullint abans de menjar-se-les.

Com a conseqüència del seu arrest, la dona va afirmar que patia una malaltia mental i que no tenia cap pla per matar el fill.

Hanaa i el seu fill vivien sols després que ella es divorciés del seu marit. Segons l'informe, al seu exmarit se li va impedir veure el fill a causa de l'estat del cos quan va ser localitzat.