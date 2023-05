Linda Lewis / Instagram @deelewisclay_official

La família de Linda Lewis ha confirmat la mort de la cantautora als 72 anys, la carrera dels quals es va estendre durant més de quatre dècades. Durant la dècada de 1970, va gaudir d'èxit com a solista i va col·laborar amb artistes com David Bowie i Rod Stewart, proporcionant cors. Linda va ser reconeguda pel seu rang vocal de cinc octaves i la seva habilitat per interpretar diversos gèneres musicals.

En un comunicat publicat a Instagram, Dee Lewis Clay, la seva germana, ha escrit: "Amb la major tristesa i pesar compartim la notícia que la nostra estimada i bella germana Linda Lewis va morir avui tranquil·lament a casa seva. La família demana que respectin la nostra privadesa i ens permetin plorar en aquest moment esquinçador”.

Lewis va iniciar la seva carrera musical com a guitarrista i tecladista autodidacta, sent descoberta pel compositor de Cliff Richards, Ian Samwell, després d'actuar en un club a Southend-on-Sea. A partir d'allà, va signar amb el segell discogràfic Polydor i va gravar el senzill You Turned My Bitter abans de formar la banda White Rabbit.

El 1970, es va unir a la banda de soul rock The Ferris Wheel i va realitzar una gira per Europa amb ells, abans de presentar-se al Festival de Glastonbury.

Lewis va aconseguir el seu primer èxit amb "Rock-a-Doodle-Doo" , que va arribar al lloc número 15 a la llista de senzills del Regne Unit. Al llarg de la següent dècada, també va tenir tres pistes més que van arribar a les primeres 40 posicions de la llista.

No obstant això, el seu major èxit va arribar el 1975 amb "It's In His Kiss" , una versió de "The Shoop Shoop Song" de Cher, que va aconseguir el número sis a les llistes d'èxits.

A més, Lewis va col·laborar amb molts grans noms de la música, com Cat Stevens, per a qui va realitzar una gira, i per als que va proporcionar cors. Entre els artistes amb què va col·laborar es troben David Bowie a l'àlbum "Aladdin Sane", Rod Stewart, Steve Harley i Cockney Rebel, Rick Wakeman, Joan Armatrading i Jamiroquai.