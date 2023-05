La carretera on van passar els fets. Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil investiga un veí de Mèrida per conduir un vehicle de manera temerària en fer-ho en sentit contrari a l'establert "amb manifest perill per a la vida dels altres usuaris de la via", i sota la influència de begudes alcohòliques i drogues.

L'actuació va tenir lloc la matinada del 30 d'abril passat, quan usuaris de l'autovia A-5 que circulaven a l'alçada del terme municipal de Calamonte, van informar la central d'emergències de la circulació d'un turisme en sentit contrari a l'establert cap a Badajoz, amb el greu risc de causar un accident.

Amb aquesta informació, diverses patrulles de Trànsit van establir els dispositius de serveis per intentar localitzar aquest vehicle, fins que va ser interceptat al terme municipal de Talavera la Reial, segons relata la Guàrdia Civil en nota de premsa.

Un cop identificat el conductor, veí de Mèrida, els agents li van fer les proves de detecció d'alcohol i drogues legalment establertes, que van confirmar que superava gairebé cinc vegades la taxa d'alcohol permesa, de 0,25 mg/l, ja que va llançar un resultat d'1,19 mg/l d'aire espirat.

També va donar positiu al test indiciari de drogues que mostrava la presència de substàncies estupefaents o psicotròpiques al seu organisme una circumstància pendent de ser confirmada després de les anàlisis del Laboratori de la Direcció General de Trànsit.

Davant d'aquesta situació, el vehicle va ser retirat de la via i va quedar immobilitzat fins que desapareguessin les causes que el van motivar, mentre que al conductor se li van instruir diligències per dos delictes contra la seguretat viària, en conduir de manera temerària amb un menyspreu manifest per a la vida dels altres i conduir sota la influència de les begudes alcohòliques, sent remeses al Jutjat d'Instrucció de Badajoz.

La Guàrdia Civil explica que ara aquest home s'enfronta a penes de presó de tres a sis mesos o amb multa de sis a vint-i-quatre mesos, i amb la privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per temps entre un i sis anys.

El Sector de Trànsit de la Guàrdia Civil d'Extremadura agraeix la col·laboració ciutadana, "sempre fonamental per prevenir i actuar davant aquesta classe de delictes, contribuint amb això a eradicar el consum d'alcohol i drogues al volant que posa en risc greu la resta d'usuaris" ", conclou.