Un vagó del metro de Nova York. Foto: Wikipedia

La mort d'un home amb problemes de salut mental , que va ser escanyat per un Marine , està sacsejant Nova York . L'última novetat del cas és que el metge forense ha dictaminat que la mort de Jordan Neely, la víctima, és un homicidi.

El militar va declarar davant de la justícia dilluns passat 1 de maig, però va ser posat en llibertat. Després de conèixer la decisió del forense, nombrosos veïns de la Gran Poma es van concentrar per protestar a l'estació de metro d'East Houston i Lafayette, on van passar els fets.

"Li van treure una vida sense sentit. Algú que no tenia llar, que lluitava contra la salut mental. En aquest moment, molta gent està enfurismada", van assegurar alguns dels presents als mitjans locals. "Estem indignats com a comunitat perquè no hi ha hagut arrest ni càrrecs formals", van dir també.

Jack Nierenberg, portaveu de Passengers United, ha dit que han demanat a l'autoritat del transport "que contractin treballadors socials i els despleguin al sistema de metro".

NO INTENTAVA AGREDIR CAP PERSONA

Un testimoni va dir que Neely havia estat pidolant i cridant al tren, però el testimoni va dir: "No semblava que aquest home, que semblava estar patint algun tipus de trastorn mental, estigués intentant agredir algú".