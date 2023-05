Smartphone, mòbil

Una noia de 16 anys ha mort després d'electrocutar-se a la banyera mentre parlava per telèfon amb una amiga. Dimarts a la nit, Maria Antonietta Cutillo estava carregant el telèfon mentre el sostenia a la banyera de la casa dels seus pares a Montefalcione, al sud d'Itàlia.

Segons mitjans locals, els seus pares no eren presents a casa quan l'adolescent es va electrocutar tràgicament. Es creu que el telèfon se li va relliscar de la mà i va provocar el curtcircuit en tocar l'aigua.

La notícia va commocionar els habitants de la petita localitat d'Irpínia, on la família de la víctima és molt coneguda.

El 2020, una noia de 15 anys va morir al bany després que un telèfon que s'estava carregant li caigués sobre el pit i llisqués cap a l'aigua a Marsella, França. Els equips d'emergència van portar la nena a l'hospital i van intentar ressuscitar-la, però va anar en va.

També el 2019, una nena de 13 anys a Amsterdam es va electrocutar quan el seu telèfon intel·ligent va caure a la banyera mentre es carregava. La mare de l'adolescent la va treure de la banyera després de córrer cap al bany quan va sentir un crit fort i va trucar als serveis d'emergència. Aquesta nena no va morir, però va quedar amb amnèsia com a resultat de l'incident i no recorda el moment que va deixar caure el telèfon al bany.