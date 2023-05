Scott rodgerson ffH GkINfyY unsplash (8)

Ajmer va ser dimecres per matar la seva filla amb una destral al llogaret de Jilawara al bloc de Srinagar ( Índia ). La policia va dir que la dona estava enutjada perquè la seva filla es va negar a anar-se'n a viure amb el seu marit.



Després de matar la filla, Sonu, la mare i el fill es van desfer del cos a la jungla de Manpura per mostrar l'assassinat com un suïcidi, va dir la policia. Per aquest motiu, les autoritats també han detingut el fill.



La policia local assegura que el 29 d'abril van rebre informació que el cos de Sonu Baig, de 21 anys, va ser trobat en un pou a la jungla de Manpura.

La investigació policial va descobrir que Sonu va tenir un matrimoni infantil i, després d'esdevenir adulta, es va negar a anar-se'n a viure amb el seu marit.

La seva mare Shanti Begum (57) amb l'ajuda del seu fill Haneef Baig (39) va matar Sonu per aquest motiu.