Foc / Freepik

Una dona de 89 anys ha mort aquest divendres a primera hora de la tarda a causa de l'incendi en un cinquè pis al carrer Balmes número 187, al districte de Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona), ha informat l'Ajuntament de Barcelona a un comunicat.

Els Bombers de Barcelona han rebut l'avís a les 15.00 hores i s'han desplaçat al lloc dels fets set dotacions que han aconseguit extingir el foc, que s'ha originat per causes que encara no se saben.

El Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) s'ha activat per atendre els familiars de la víctima i els Mossos d'Esquadra es fan càrrec de la investigació.