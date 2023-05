Foto: EP

Consternació a la ciutat de Ferrol per la denúncia interposada per una menor d'edat de la ciutat departamental que assegura haver estat víctima d'un intent de violació grupal per part de cinc joves entre 14 i 15 anys. Agents de la Policia Nacional de comissària de Ferrol-Narón tenen oberta una investigació sobre aquesta qüestió, on els mòbils dels investigats sembla confirmar el relat de la jove. Alhora, aquestes indagacions han portat a relacionar els processats amb quatre episodis similars més.

Es tractaria de, almenys, tres jugadors del Racing de Ferrol . Els jugadors del planter de l'equip racinguista i dos nois més haurien intentat abusar de la noia el 4 de març passat, al domicili d'un d'ells. Dos dels acusats haurien agafat la noia de peus i mans i l'haurien introduït en un dels dormitoris, al qual van accedir tres joves més.