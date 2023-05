La massacre de Texas eleva a 199 el nombre de tirotejos massius als Estats Units aquest any, segons l'ONG Gun Violence Archive. | @EP

Nou persones van perdre la vida i set van resultar ferides després d'un tiroteig a l'Allen Premium Outlets, un centre comercial ubicat a uns 30 minuts al nord de Dallas, Texas, dissabte passat. L'agressor, vestit amb roba tàctica negra, va obrir foc a l'estacionament abans de ser abatut per la policia i, posteriorment, mort.

El cap de policia d'Allen, Brian Harvey, va informar que un oficial que es trobava al centre comercial en resposta a una trucada no relacionada amb el tiroteig, va sentir els trets, va córrer cap al so i va aconseguir "neutralitzar l'amenaça".

De les nou persones que van ser traslladades a hospitals propers per rebre tractament, dues van morir a causa de les ferides, segons va informar el cap de bombers d'Allen, Jonathan Boyd. Testimonis presencials del tiroteig van relatar haver vist nens entre les víctimes. Un d'ells va afirmar: "Prego perquè no siguin nens, però semblaven nens". Pel que fa a la situació dels ferits, d'entre cinc i 61 anys, tres han rebut "cirurgies crítiques" i quatre estan "en condició estable", ha indicat el cap policial.

Un vídeo gravat des de la càmera del tauler d'un cotxe, va mostrar a l'atacant aturar el seu sedan platejat, obrir la porta del conductor i començar a disparar contra els passejants, mentre que les persones al seu voltant corrien per salvar les vides. Segons testimonis, l'agressor semblava que estava disparant la seva arma en totes les direccions. La policia creu que l'atacant va actuar sol i que no hi ha cap altra amenaça en aquest moment. Les autoritats van registrar la casa de l'agressor al nord-est de Dallas, on es presumeix vivia amb els pares, en una operació que també va involucrar l'FBI.

El centre comercial va estar tancat mentre la policia duia a terme la investigació. Aquest tràgic incident se suma a la creixent preocupació sobre la violència armada als Estats Units, especialment en espais públics com a centres comercials, escoles i llocs de treball.

La matança de Texas eleva a 199 el nombre de tirotejos massius als Estats Units aquest any, segons l'ONG Gun Violence Archive, que defineix aquests successos com aquells en què quatre o més persones moren, excloent el perpetrador de l'atac.