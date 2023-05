El primer apunyalament va passar a la Rambla, mentre que el segon es va registrar al carrer Tantarantana. | @Mossos

Dues persones han resultat ferides per arma blanca i una tercera ha estat detinguda en dos apunyalaments ocorreguts amb tres minuts de diferència aquest diumenge de matinada al districte de Ciutat Vella de Barcelona, han explicat fonts dels Mossos d'Esquadra.

Segons ha avançat 'elCaso.cat', el primer s'ha registrat a les 04.21 hores a la Rambla, entre els carrers del Carme i l'Hospital, i minuts després, a les 04.24, els agents han estat alertats d'una altra agressió al carrer de Tantarantana.

La policia catalana ha explicat que el primer apunyalament ha estat per una baralla que ha acabat amb la detenció d'un home de 39 anys acusat de temptativa d'homicidi i amb el trasllat a l'hospital d'un altre home ferit, encara que no es tem per la seva vida.

En el cas de l'apunyalament al carrer Tantarantana, els agents han trobat un altre home ferit que també ha estat traslladat a un centre hospitalari i la vida del qual tampoc no està en perill, i han obert una investigació per trobar l'agressor.

Les mateixes fonts ja esmentades han remarcat que el fet que tots dos successos tinguin punts en comú "no vol dir que estiguin relacionats".