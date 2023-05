Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu

Un home acusat d'assassinar un altre a trets al replà de Barcelona el 2019 ha confessat el crim, i ha dit que ho va fer perquè abans la víctima ho havia intentat matar "sis vegades" i havia amenaçat la seva família.

El judici ha començat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona i la confessió li ha valgut perquè la Fiscalia rebaixi la petició de condemna de 27 anys de presó a 16, han explicat fonts presents a la sala.

Per a aquesta rebaixa s'ha tingut en compte com a atenuant la confessió de l'acusat i que ja ha començat a pagar la responsabilitat civil que reclama l'acusació per indemnitzar els familiars de la víctima, i malgrat aquest acord el judici amb jurat continuarà encara que s'exposaran menys proves.

L?acusat vivia a Suècia però uns dies abans del crim es va desplaçar a Barcelona i va començar a vigilar la víctima, l?edifici on vivia i els seus horaris, segons l?escrit d?acusació de la Fiscalia que l?home ha reconegut.

El divendres 17 de maig del 2019 va entrar a l'edifici on vivia la víctima tapant-se amb un casc de moto, vestit com si fos un repartidor, va pujar fins a l'àtic i va picar al pis de la víctima.

Quan l'home va obrir la porta, li va clavar "múltiples trets" al cap, el coll, el tors i les extremitats, de manera que va morir a l'instant.