Arxiu - Un vehicle de Mossos d'Esquadra a una imatge d'arxiu.

Els Mossos han augmentat la seva presència a la plaça Bonanova de Barcelona per aplacar els incidents d'ordre públic provocats durant les últimes setmanes per uns 150 ocupes que viuen als immobles El Kubo i la Ruïna --davant l'església de la plaça-- contra alguns veïns.

Fonts policials han explicat aquest dilluns que l?objectiu de l?increment d?efectius policials pretén garantir la seguretat dels veïns de la zona.

"Ens preocupa la degradació de la convivència els últims dies en relació amb els locals ocupats a la plaça Bonanova" , han afegit, i han detallat que des de diumenge es manté la presència d'agents uniformats i no uniformats.

MANIFESTACIONS



A més, han explicat que aquest dimarts i dijous estan previstes dues manifestacions a la zona amb persones a favor dels dos edificis ocupats i persones en contra.

Les mateixes fonts han negat que aquesta setmana els Mossos d'Esquadra desallotgin els edificis i han reiterat que la presència policial servirà per garantir la seguretat i el dret a la manifestació.

Tot i això, les manifestacions previstes per a aquesta setmana "no estan formalitzades ni comunicades a les autoritats pertinents", per la qual cosa ja es derivarien les responsabilitats administratives pertinents als responsables si finalment es fan.

"Per xarxes socials s'ha fet una crida col·lectiva a manifestar-se aquest dijous ia protestar davant de la Ruïna i el Kubo. Davant d'aquests fets i, amb els antecedents d'aquestes setmanes, hem activat el nivell 3 (de 4) per evitar que els manifestants contraris es trobin", han dit.

NO ENTRARAN A LA PLAÇA



Han detallat que activaran agents de Seguretat Ciutadana, de la Brigada Mòbil (Brimo) i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), a més d'helicòpters per controlar la zona.

Els agents evitaran que grups contraposats entrin a la plaça: "Col·locarem les manifestacions contràries en dos extrems contraris de la plaça per evitar tensió per contacte o per llançament d'objectes".

Han afegit que les persones que viuen als edificis ocupats han pres "mesures de fortificació amb ciment per dificultar l'accés i tenen cert arsenal d'elements de llançament", com ara extintors i pals.

MEDIACIÓ I FISCALIA



Les mateixes fonts han dit que s'ha treballat amb interlocutors per mediar amb els portaveus dels habitatges ocupats, per "establir unes regles del joc clares i uns límits per evitar mals més grans".

També han informat la Fiscalia de Barcelona sobre els fets perquè "estudiï i doni pautes d'actuació" per si hi ha incidents durant les manifestacions; ia l'Ajuntament de Barcelona, per tal de garantir la col·laboració entre institucions.

"No veiem que sigui una qüestió que s'acabi aquest dijous. Creiem que hi ha d'haver aquesta intervenció continuada fins que es resolguin les incògnites a nivell judicial", han afegit aquestes fonts.