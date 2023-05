Xocolatina / Pxfuel

Un home de 81 anys ha estat arrestat per presumptament agredir sexualment una nena de quatre anys al districte de Malda, a l'Índia. L'incident va tenir lloc divendres a la nit mentre la nena jugava fora de casa seva. L'acusat, identificat com a Bankim Chandra Roy , suposadament va atreure la nena amb una barra de xocolata i la va portar a una àrea deserta propera, on la va agredir sexualment.

Després de l'atac, la nena va córrer cap als seus pares plorant profusament i queixant-se de dolor a les parts íntimes. Va ser traslladada immediatament a l'hospital, on els metges van confirmar que havia estat agredida sexualment i el seu estat era crític.

La família de la nena va presentar una denúncia a la comissaria de Gajol després de l'incident, cosa que va portar a una investigació.

El pare de la víctima va detallar en la denúncia que la seva filla estava jugant a terra a prop de Beniyal More, a prop d'una botiga de queviures i l'habitació del metge, quan Bankim Chandra Roy la va atraure amb xocolata i la va portar amb intencions impures a un lloc proper, on la va agredir sexualment.



Després de rebre la denúncia, la policia va arrestar Roy al seu domicili, que era a prop de la casa de la víctima. Segons fonts policials, durant l'interrogatori Roy va confessar haver comès el crim.

El superintendent de policia, Pradeep Kumar Yadav, va declarar que l'acusat seria severament castigat.