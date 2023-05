El futbolista brasiler. Foto: Europa Press

La Secció 3 de l'Audiència de Barcelona ha autoritzat que una metgessa forense designada per Dani Alves examini la jove de 23 anys que va denunciar una violació per part del jugador.

En una interlocutòria, consultada per Europa Press aquest dimarts 9 de maig, la Sala ha estimat el recurs d'apel·lació que va interposar la representació d'Alves, perquè considera que és un dret del processat nomenar un pèrit que intervingui en l'examen.

La defensa d'Alves va demanar que un pèrit de part participés en l'exploració a la víctima, i inicialment va ser admesa per la titular del Jutjat d'Instrucció 15 de Barcelona, tot i que la Fiscalia i l'acusació particular van presentar un recurs contra la decisió judicial i es va acabar desestimant la petició.

RECURS DE LA DEFENSA



La defensa d'Alves, exercida per l'advocat Cristóbal Martell, va recórrer la decisió de la jutgessa i va al·legar que s'estava vulnerant el dret de defensa.

Ara, l'Audiència de Barcelona ha estimat la petició en entendre que la llei reconeix el dret de tots els processats a "anomenar pèrit a costa seva".

La jove està pendent de l'exploració per part de la Unitat de Psicologia de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (Imelec), examen en què també hi podrà participar el psicòleg designat per Alves.

El futbolista està a la presó provisional des del 20 de gener per presumptament agredir sexualment una noia el 30 de desembre del 2022 i la seva defensa, exercida per l'advocat Cristóbal Martell, ha demanat dues vegades la llibertat del jugador.