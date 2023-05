Arxiu - Agent de la Policia Nacional en imatge darxiu.

Agents de la Policia Nacional de la Comissaria de Vigo-Redondela van aconseguir salvar un nen de 3 anys que es trobava sense respiració després d'ennuegar-se amb menjar quan viatjava amb cotxe amb la seva mare.

El succés va tenir lloc el 28 d'abril passat al centre de la ciutat olívica, on una patrulla va observar la conductora d'un vehicle estacionat a la calçada, que estava molt alterada i cridava sol·licitant ajuda perquè el seu fill s'estava ofegant.

El nen era a la part posterior del vehicle. Els agents el van col·locar de cap per avall i van colpejar l'esquena per alliberar la via respiratòries que estaven obstruïdes per menjar.

El nen va aconseguir tossir amb força i va expulsar els cereals que li impedien respirar.