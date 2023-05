La detenció de Hasbulla Magomedov juntament amb un grup d'amics al Daguestan , una de les vint-i-quatre repúbliques de la Federació de Rússia, ha generat una gran commoció entre els seus seguidors. L'influencer i els acompanyants van ser arrestats dilluns per alterar l'ordre públic i infringir les lleis de trànsit al bloquejar la carretera i causar molèsties a la resta dels conductors.

Quan Hasbulla estava enmig de la celebració d'un casament amb els seus amics, els agents van intervenir sense comprendre el context festiu en què es trobaven. L'influencer de 20 anys, que pateix acondroplàsia, i els seus amics estaven al punt culminant de la festa quan van ser sorpresos pels agents.

Amb més de nou milions de seguidors a tot el món, Hasbulla és un dels personatges més populars a les xarxes socials, i els seus mems i stickers s'han convertit en un element comú als telèfons mòbils. Tot i això, durant una sortida amb amics, Hasbi i el seu grup van realitzar maniobres perilloses al cotxe, però van ser detinguts per la policia abans que poguessin continuar.

Després d'haver causat un enrenou i passar algunes hores a la presó, va arribar el moment en què Hasbulla va oferir disculpes. Ho va fer a través del seu compte de Twitter, en què va admetre que havien exagerat una mica i va prometre que no tornaria a passar. A més, es va disculpar amb tots aquells que s'havien sentit molestos pel que havia passat, i va deixar clar que ell no estava al volant del cotxe.

Tot i això, fins i tot el Ministeri de l'Interior del Daguestan va defensar Hasbulla explicant que en aquesta zona és comú celebrar casaments d'aquesta manera. Segons han declarat, en absència d'altres maneres d'entreteniment, bloquejar el camí a altres usuaris de la via, cremar pneumàtics, xocar cotxes entre si i moltes altres activitats similars continuen sent extremadament populars. Tot i això, van admetre que es van sobrepassar els límits en aquesta ocasió, i per això es va produir la detenció de Hasbulla i els seus amics.