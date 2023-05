Arxiu - Hospital Verge del Camí, a Sanlúcar de Barrameda - 112 - Arxiu

Una menor de 14 anys ha mort per meningitis a l'Hospital Porta del Mar de Cadis, on va ser derivada des de l'Hospital Verge del Camí de Sanlúcar de Barrameda, de l'empresa Grupo Pascual, després d'un presumpte error en el diagnòstic, per la qual cosa la família ha presentat una reclamació patrimonial de 201.000 euros contra el Servei Andalús de Salut (SAS).

Bufete Ortiz Advocats, encarregat del cas, ha informat en un comunicat que la menor va arribar a l'hospital amb una sèrie de símptomes que van fer creure als sanitaris que "semblava estar sota els efectes de les drogues" per poc després derivar a un diagnòstic per "una agressió sexual".

Segons el relat de l'advocat, el 10 de març passat la menor va arribar a l'hospital sanluqueny "amb desfeta, mal de cap, vòmit, mareig, rigidesa al clatell i llenguatge inintel·ligible". Amb aquesta simptomatologia, se li va prendre la temperatura i se li va fer una analítica de sang i d'orina perquè, "segons una doctora i una infermera, semblava tenir símptomes d'estar sota els efectes de drogues".

La menor "va ser sotmesa a un 'interrogatori' per part del personal sanitari en pensar que havia consumit drogues d'algun tipus i que per això no podia mantenir una conversa coherent i intel·ligible", i va ser "obligada sense voluntat" a extreure'l l'orina per sonda, "ocasionant-li un enorme dany innecessari" i que, segons el Bufet, va provocar que la menor "comencés a sagnar per esfínter" i fos confós com "un símptoma d'abús".

És llavors quan es dóna part a l'autoritat judicial, que es va personar amb el metge forense i prenen diligències, "desmuntant qualsevol mena d'agressió sexual". Al cap d'unes hores, va patir convulsions i fins a dues parades cardiorespiratòries "com a conseqüència del pas d'un quadre de sepsi a un quadre de xoc sèptic".

Un dia després, i abans la seva situació mèdica, la menor és traslladada a l'Hospital Portes del Mar de Cadis, on aconsegueixen estabilitzar-la encara que “té severs danys cerebrals” i “se sospita que pateix un xoc sèptic de probable origen en Sistema Nerviós Central i una meningitis bacteriana".

Tres dies després del seu primer ingrés a l'hospital de Sanlúcar, els metges del centre gadità comuniquen a la família que la menor presenta "error multiorgànic i mort encefàlica, per la qual cosa es procedeix a la retirada de tots els dispositius, signant l'acta de defunció".

Per tot això, la família de la menor ha presentat una reclamació Patrimonial contra la Conselleria de Salut i Consum "per uns fets gravíssims ocasionats a l'Hospital Verge del Camí de Sanlúcar de Barrameda, hospital concertat amb el SAS", per valor de 201.820, 56 euros.

Fonts de la Delegació de Govern a Cadis de la Junta d'Andalusia han explicat que encara no tenen constància d'haver rebut la reclamació patrimonial esmentada, no obstant, una vegada que arribi serà atesa i estudiada per determinar les circumstàncies del cas.