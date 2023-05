Facultat de Comunicació Blanquerna - GOOGLE MAPS

Un professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL va ser denunciat per assetjament sexual, segons ha publicat 'Principal'.

Tot i la denúncia, el professor continua treballant, i la universitat assegura que no pot tornar a actuar sobre un professor a qui ja va sancionar per aquesta denúncia de presumpte assetjament sexual si no hi ha més denúncies, han informat fonts del centre.

Els estudiants estan reportant més queixes contra el comportament del professor, que acusen d'assetjament telefònic i de comentaris sexuals inapropiats durant les classes i retreuen un comportament reiterat.

El professor va ser apartat després de la queixa d'una alumna el 2022: ha complert la sanció de sou i feina després d'activar-se el protocol i es va reincorporar al febrer coincidint amb l'inici del segon semestre, d'acord amb allò establert al seu protocol.

"Només en vam saber una i, mentre no hi hagi una altra denúncia, no podem fer res" , han dit fonts del centreest dimecres, que han precisat que ja va ser sancionat per la queixa el setembre del 2022.

Les mateixes fonts de la facultat han relatat que aquest mateix dimecres els delegats de classe es reuniran amb el degà per abordar la qüestió.